山形県酒田市でことし4月、連続して発生した不審火について、酒田市内の物置小屋に侵入し火を付けたとして、警察はきょう、酒田市に住む23歳の男を建造物侵入と放火の疑いで逮捕しました。調べに対し、男は放火については認めていて、警察は他の不審火についても関連を調べています。