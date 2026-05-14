Image: 東京都 この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2022年5月、「将来はドローンが飛び交う都市へ。2040年の東京ベイエリアが未来感たっぷりです」を掲載しました。緑化された高層ビル群や水辺空間、都市上空を行き交うドローンなど、“SFの延長線上”の