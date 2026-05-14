【インプラカブル バニーVer.】 予約期間：5月14日～7月8日23時59分 11月 発売予定 価格：44,000円 フリーイングは、フィギュア「インプラカブル バニーVer.」を11月に発売する。予約期間は7月8日23時59分まで。価格は44,000円。 本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、ロイヤル陣営の空母「インプラカブル