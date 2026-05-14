「憧れの芸能人とドライブしてみたい」と思ったことはありますか。【写真】男性が選んだ「助手席に乗ってほしかった芸能人」1位は？ソニー損害保険株式会社（東京都大田区）が、このほど実施した「『はじめてのマイカー』と『子どもとのドライブ』に関する調査2026」に関する調査結果を発表しました。助手席に乗ってほしかった芸能人として、男性の回答の1位は「浜辺美波」さん、女性の回答の1位は「木村拓哉」さんでした。この調