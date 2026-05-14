「憧れの芸能人とドライブしてみたい」と思ったことはありますか。



【写真】男性が選んだ「助手席に乗ってほしかった芸能人」1位は？

ソニー損害保険株式会社（東京都大田区）が、このほど実施した「『はじめてのマイカー』と『子どもとのドライブ』に関する調査2026」に関する調査結果を発表しました。助手席に乗ってほしかった芸能人として、男性の回答の1位は「浜辺美波」さん、女性の回答の1位は「木村拓哉」さんでした。



この調査は、3年以内にはじめてマイカーを購入した全国の18歳〜39歳の男女各500人（計1000人）を対象に、2026年2月にインターネット上で実施されました。



まず、「はじめてのマイカーの助手席に乗ってほしかった芸能人」を男女別に尋ねたところ、以下のような結果が得られました。



◆男性の回答

1位：浜辺美波さん（8人）

2位：新垣結衣さん（7人）

同率3位：綾瀬はるかさんと吉岡里帆さん（いずれも6人）

同率5位：広瀬すずさんと上戸彩さん（いずれも5人）

同率7位： 北川景子さん、本田翼さん、明石家さんまさん（いずれも4人）

同率10位：橋本環奈さん、川口春奈さん、長澤まさみさん、有村架純さん（いずれも3人）



◆女性の回答

1位：木村拓哉さん（6人）

同率2位：あのさん、横浜流星さん、松村北斗さん、有村架純さん（いずれも4人）

同率6位：ちゃんみなさん、佐藤健さん、山中柔太朗さん、目黒蓮さん、菅田将暉さん、鈴木亮平さん、櫻井翔さん（いずれも3人）



次に「はじめてのマイカーの助手席に乗ってほしかったアニメ・漫画のキャラクター」を尋ねたところ、以下のような結果になりました。



1位：ドラえもん（ドラえもん）（33人）

2位：モンキー・D・ルフィ（ONE PIECE）（16人）

3位：孫悟空（ドラゴンボール）（12人）

同率4位：アンパンマン（それいけ！アンパンマン）、江戸川コナン（名探偵コナン）（いずれも8人）



さらに、男女別にみると、男性、女性とも1位は「ドラえもん（ドラえもん）」（男性16人、女性17人）でした。男性回答では2位に「モンキー・D・ルフィ（ONE PIECE）」（11人）、3位が「孫悟空（ドラゴンボール）」（8人）、4位は「ピカチュウ（ポケットモンスター）」（7人）、5位は「藤原拓海（頭文字D）」（6人）でした。



また女性回答では、2位が「アンパンマン（それいけ！アンパンマン）」（6人）、3位は「モンキー・D・ルフィ（ONE PIECE）」、「江戸川コナン（名探偵コナン）」（いずれも5人）で、5位は「孫悟空（ドラゴンボール）」（4人）となりました。



続いて、0歳〜2歳の子どもがいる155人を対象に「ドライブ中に赤ちゃんがぐずった際にオススメの音楽」を尋ねたところ、同率1位に「POISON〜言いたい事も言えないこんな世の中は〜」「アンパンマンのマーチ」（いずれも5人）、次いで同率で3位「とんとんトマトちゃん」「君が代」（いずれも3人） となりました。



また、同じ質問を3歳以上の子どもがいる287人を対象にしたところ、1位は「POISON〜言いたい事も言えないこんな世の中は〜」（15人）で、2位は「アンパンマンのマーチ」（4人）、3位が「さんぽ」（3人）という結果になりました。



【出典】

ソニー損害保険株式会社