元ＡＫＢ４８の柏木由紀が１３日、東京芸術劇場コンサートホールで「柏木由紀オーケストラコンサート『ＳＨＯＲＴＣＡＫＥ』」を開催。自身初となるフルオーケストラとの共演で、ソロ楽曲やＡＫＢ時代の名曲を交えた全２０曲を披露した。指揮を務めたのは、ポップスとオーケストラの融合公演で高い評価を得る佐々木新平。演奏は、アニメやゲームなど幅広いジャンルを手掛ける「ＪａｐａｎＰｏｐｓＯｒｃｈｅｓｔｒａ