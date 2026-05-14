倉敷警察署 倉敷警察署は14日、駅のホームや電車内で、女性のスカートの中を盗撮したり尻をなでたりしたとして、倉敷市真備町箭田の無職の男(47)を性的姿態等撮影、性的姿態等撮影未遂、岡山県迷惑防止条例違反(卑わい行為の禁止)の容疑で逮捕しました。 警察によりますと、男は、3月6日の午前7時ごろ、走行中の電車内で県南部在住の10代の女性に背後から近づき、スカートの中を盗撮しようとしましたがカ