

倉敷警察署

倉敷警察署は14日、駅のホームや電車内で、女性のスカートの中を盗撮したり尻をなでたりしたとして、倉敷市真備町箭田の無職の男(47)を性的姿態等撮影、性的姿態等撮影未遂、岡山県迷惑防止条例違反(卑わい行為の禁止)の容疑で逮捕しました。

警察によりますと、男は、3月6日の午前7時ごろ、走行中の電車内で県南部在住の10代の女性に背後から近づき、スカートの中を盗撮しようとしましたがカメラの光量不足で未遂に終わり、その後、尻をなでるみだらな行為をした疑いが持たれています。

警察に寄せられた不審者情報をもとに、警察官が電車内で警戒にあたっていました。

また、男は3月1日の朝、岡山県内の駅のホームで、県南部在住の別の10代のスカートの中を盗撮した疑いがもたれています。

警察の調べに対し、男は「間違いない」と罪を認めていて「自分の意志が弱く、欲望に負けた」などと話しているということです。

男の携帯電話からは、2022年から2026年ごろのものとみられる、2300件以上の女性の下着などの動画・画像が見つかっています。警察は男が盗撮した可能性があるとみて、余罪についても調べています。