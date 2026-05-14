開催：2026.5.14 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 1 - 3 [パドレス] MLBの試合が14日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとパドレスが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキー、対するパドレスの先発投手はマイケル・キングで試合は開始した。 5回裏、2番 ブライス・チュラング 2球目