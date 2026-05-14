◆スコットランド１部▽第３７節マザーウェル２―３セルティック（１３日、ファーパーク）セルティック所属の日本代表ＦＷ前田大然が１ゴールを挙げ、公式戦５戦連続得点を記録した。０―１の前半４１分、中央から相手のクリアボールがこぼれたところを左サイド角度のないところから左足を振り、同点ゴールを奪った。試合は終了間際にＦＷイヘアナチョが決勝ＰＫを決め、セルティックが３―２で競り勝った。前田はフル出場