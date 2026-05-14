サマンサタバサから、これからの季節に使いたい「ディズニー」サマーコレクションが登場。「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「グーフィー」を、デザインに落とし込んだかごバッグとバッグチャーム、全6点が発売されます！ サマンサタバサ「ディズニー」サマーコレクション 先行予約：2026年5月13日（水）より公式オンラインショップにて先行予約先行販売：2026年5月14日（木）よりルミネ新宿店／ルミネ大宮店