サマンサタバサから、これからの季節に使いたい「ディズニー」サマーコレクションが登場。

「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「グーフィー」を、デザインに落とし込んだかごバッグとバッグチャーム、全6点が発売されます！

サマンサタバサ「ディズニー」サマーコレクション

先行予約：2026年5月13日（水）より公式オンラインショップにて先行予約

先行販売：2026年5月14日（木）よりルミネ新宿店／ルミネ大宮店／ルミネ横浜店にて先行販売、その他店舗にて予約

全国販売：2026年5月22日（金）

「Samantha Thavasa（サマンサタバサ）」から、「ディズニー」サマーコレクションとして、これからの季節にコーディネートしたい、かごバッグとバッグチャーム全6点が登場。

デザインにはサングラスをかけた「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「グーフィー」が使用されています。

遊び心あるデザインで、夏らしいコーデを楽しめるファッションアイテムです☆

かごバッグ

価格：28,600円(税込)

これからの季節にぴったりなかごバッグに、夏らしいアートを組み合わせたデザイン。

サングラス姿の「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「グーフィー」が目を引くバッグです☆

サングラスをかけたミッキーたちの立体的なアートと、お洒落なネームデザインがアクセント。

遊び心溢れる、大人可愛いスタイルを演出します。

持ち手の付け根には「ミッキーマウス」のシルエットを金具で表現。

内層は、夏らしいマリンテイストのボーダー柄に、キャラクターの総柄を組み合わせています。

細部までこだわり抜いた、ディズニーコレクションならではバッグです☆

バッグチャーム

価格：9,350円(税込)

「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「グーフィー」のアートを使用した、大ぶりなバッグチャーム。

それぞれのキャラクターアートとネーム、カラービーズを組み合わせた、存在感抜群のデザインです。

バッグに付けるだけで、華やかな印象をプラスしてくれます！

これからの季節にぴったりな、サングラスをかけた「ミッキーマウス」たちのかごバッグとバッグチャーム。

サマンサタバサの「ディズニー」サマーコレクションは、2026年5月22日より全国販売スタートです☆

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