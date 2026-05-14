サングラス姿のミッキー・ドナルド・グーフィー！サマンサタバサ「ディズニー」サマーコレクション
サマンサタバサから、これからの季節に使いたい「ディズニー」サマーコレクションが登場。
「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「グーフィー」を、デザインに落とし込んだかごバッグとバッグチャーム、全6点が発売されます！
サマンサタバサ「ディズニー」サマーコレクション
先行予約：2026年5月13日（水）より公式オンラインショップにて先行予約
先行販売：2026年5月14日（木）よりルミネ新宿店／ルミネ大宮店／ルミネ横浜店にて先行販売、その他店舗にて予約
全国販売：2026年5月22日（金）
「Samantha Thavasa（サマンサタバサ）」から、「ディズニー」サマーコレクションとして、これからの季節にコーディネートしたい、かごバッグとバッグチャーム全6点が登場。
デザインにはサングラスをかけた「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「グーフィー」が使用されています。
遊び心あるデザインで、夏らしいコーデを楽しめるファッションアイテムです☆
かごバッグ
価格：28,600円(税込)
これからの季節にぴったりなかごバッグに、夏らしいアートを組み合わせたデザイン。
サングラス姿の「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「グーフィー」が目を引くバッグです☆
サングラスをかけたミッキーたちの立体的なアートと、お洒落なネームデザインがアクセント。
遊び心溢れる、大人可愛いスタイルを演出します。
持ち手の付け根には「ミッキーマウス」のシルエットを金具で表現。
内層は、夏らしいマリンテイストのボーダー柄に、キャラクターの総柄を組み合わせています。
細部までこだわり抜いた、ディズニーコレクションならではバッグです☆
バッグチャーム
価格：9,350円(税込)
「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「グーフィー」のアートを使用した、大ぶりなバッグチャーム。
それぞれのキャラクターアートとネーム、カラービーズを組み合わせた、存在感抜群のデザインです。
バッグに付けるだけで、華やかな印象をプラスしてくれます！
これからの季節にぴったりな、サングラスをかけた「ミッキーマウス」たちのかごバッグとバッグチャーム。
サマンサタバサの「ディズニー」サマーコレクションは、2026年5月22日より全国販売スタートです☆
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