女優大竹しのぶ（68）が、13日放送のNHK AM「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜午後9時5分）に出演。長男二千翔さんに第1子が誕生し、「おばあちゃん」になったことを報告した。大竹は「ゴールデンウィークに孫が誕生した」というリスナーからのメールを紹介。すると「私もですね、実は、前から言おうかなと思いながら、私にも実は生まれたんですよ」と打ち明けた。続けて「私の息子が結婚して、1年前に。で、孫が生ま