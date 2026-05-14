結婚をきっかけに新生活を始めると、冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど、必要な家電をそろえる費用がかかります。親が「結婚準備の足しに」と家電を買ってくれることもあります。 このような援助は現金の受け渡しではありませんが、税金の面ではどのように扱われるのでしょうか。本記事では、贈与税の基本と注意したいケースを解説します。 親が結婚準備で家電を買った場合、贈与税はかかるのか？ 贈与税は、