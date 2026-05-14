開催：2026.5.14 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 3 - 1 [フィリーズ] MLBの試合が14日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとフィリーズが対戦した。 Rソックスの先発投手はソニー・グレイ、対するフィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインターで試合は開始した。 2回裏、6番 トレバー・ストーリー 3球目を打ってセンター