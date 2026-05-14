開催：2026.5.14

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 3 - 1 [フィリーズ]

MLBの試合が14日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとフィリーズが対戦した。

Rソックスの先発投手はソニー・グレイ、対するフィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインターで試合は開始した。

2回裏、6番 トレバー・ストーリー 3球目を打ってセンターへのホームランでRソックス得点 BOS 1-0 PHI

3回表、8番 ジャスティン・クロフォード 3球目を打ってセンターへのホームランでフィリーズ得点 BOS 1-1 PHI

6回裏、5番 セダン・ラファエラ 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでRソックス得点 BOS 3-1 PHI

試合は3対1でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのソニー・グレイで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はフィリーズのタナー・バンクスで、ここまで0勝3敗0S。Rソックスのチャプマンにセーブがつき、0勝1敗9Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で2打数、0安打、0打点、打率は.274となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-14 10:04:07 更新