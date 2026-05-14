アイスランドサッカー協会（KSI）は現地５月13日、日本代表、アルゼンチン代表との試合に臨むアイスランド代表メンバーを発表した。FIFAランキング75位のアイスランドは、北中米ワールドカップには出場しないなか、31日に国立競技場で日本と、６月10日にアメリカのジョーダン・ヘア・スタジアムでアルゼンチンと相まみえる。KSIの公式サイトは「日本との試合は代表ウィーク外で行なわれるため、２試合にはそれぞれ別の代表メ