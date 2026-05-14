日本のW杯壮行試合の相手アイスランド、来日メンバー19人を発表！ 久保建英の同僚FWは帯同せず
アイスランドサッカー協会（KSI）は現地５月13日、日本代表、アルゼンチン代表との試合に臨むアイスランド代表メンバーを発表した。
FIFAランキング75位のアイスランドは、北中米ワールドカップには出場しないなか、31日に国立競技場で日本と、６月10日にアメリカのジョーダン・ヘア・スタジアムでアルゼンチンと相まみえる。
KSIの公式サイトは「日本との試合は代表ウィーク外で行なわれるため、２試合にはそれぞれ別の代表メンバーが招集される」と公表している。
日本戦に臨むメンバーは19人。小川航基と佐野航大を擁するNECの27歳MFウィルム・トール・ウィルムソンや、鈴木淳之介が所属するコペンハーゲンの17歳FWヴィクトル・ビャルキ・ダサソンらが選出された。
なお、久保建英の同僚であるレアル・ソシエダの21歳FWオーリ・オスカールソンはアルゼンチン戦に帯同するため、来日しない。
アルナル・グンラウグソン監督が率いるチームの日本戦に向けた招集メンバーは以下の通り。
GK
ハーコン・ヴァルディマルソン（ブレントフォード／イングランド）
オグムンドゥル・クリスティンソン（ヴァルール／アイスランド）
DF
アルフォンス・サンプステッド（ゴー・アヘッド・イーグルス／オランダ）
ダグル・ダン・トルハルソン（モントリオール／アメリカ）
ヒョルトゥル・ヘルマンソン（ヴォロス／ギリシャ）
スヴェリル・インギ・インガソン（パナシナイコス／ギリシャ）
ダニエル・レオ・グレタルソン（ソンデルジュスケ／デンマーク）
ヨルドゥル・ビョルグヴィン・マグヌソン（レバディアコス／ギリシャ）
ロギ・トマソン（サムスンスポル／トルコ）
MF
ウィルム・トール・ウィルムソン（NEC／オランダ）
アンドリ・ファンナル・バルドゥルソン（カシムパサ／トルコ）
ギスリ・ゴットスカルク・トルダルソン（レフ・ポズナニ／ポーランド）
アロン・エイナル・グンナルソン（アル・ガラファ／カタール）
ミカエル・エギル・エラートソン（ジェノア／イタリア）
クリスティアン・ノックヴィ・ヒュンソン（トゥエンテ／オランダ）
FW
ブリンヨルフ・アンデルセン・ウィルムソン（フローニンゲン／オランダ）
ステファン・インギ・シグルダルソン（ゴー・アヘッド・イーグルス／オランダ）
ヴィクトル・ビャルキ・ダサソン（コペンハーゲン／デンマーク）
ベノニー・ブレキ・アンドレソン（ストックポート・カウンティ／イングランド）
なお、アイスランド戦は、日本代表にとって北中米W杯の壮行試合となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
FIFAランキング75位のアイスランドは、北中米ワールドカップには出場しないなか、31日に国立競技場で日本と、６月10日にアメリカのジョーダン・ヘア・スタジアムでアルゼンチンと相まみえる。
KSIの公式サイトは「日本との試合は代表ウィーク外で行なわれるため、２試合にはそれぞれ別の代表メンバーが招集される」と公表している。
なお、久保建英の同僚であるレアル・ソシエダの21歳FWオーリ・オスカールソンはアルゼンチン戦に帯同するため、来日しない。
アルナル・グンラウグソン監督が率いるチームの日本戦に向けた招集メンバーは以下の通り。
GK
ハーコン・ヴァルディマルソン（ブレントフォード／イングランド）
オグムンドゥル・クリスティンソン（ヴァルール／アイスランド）
DF
アルフォンス・サンプステッド（ゴー・アヘッド・イーグルス／オランダ）
ダグル・ダン・トルハルソン（モントリオール／アメリカ）
ヒョルトゥル・ヘルマンソン（ヴォロス／ギリシャ）
スヴェリル・インギ・インガソン（パナシナイコス／ギリシャ）
ダニエル・レオ・グレタルソン（ソンデルジュスケ／デンマーク）
ヨルドゥル・ビョルグヴィン・マグヌソン（レバディアコス／ギリシャ）
ロギ・トマソン（サムスンスポル／トルコ）
MF
ウィルム・トール・ウィルムソン（NEC／オランダ）
アンドリ・ファンナル・バルドゥルソン（カシムパサ／トルコ）
ギスリ・ゴットスカルク・トルダルソン（レフ・ポズナニ／ポーランド）
アロン・エイナル・グンナルソン（アル・ガラファ／カタール）
ミカエル・エギル・エラートソン（ジェノア／イタリア）
クリスティアン・ノックヴィ・ヒュンソン（トゥエンテ／オランダ）
FW
ブリンヨルフ・アンデルセン・ウィルムソン（フローニンゲン／オランダ）
ステファン・インギ・シグルダルソン（ゴー・アヘッド・イーグルス／オランダ）
ヴィクトル・ビャルキ・ダサソン（コペンハーゲン／デンマーク）
ベノニー・ブレキ・アンドレソン（ストックポート・カウンティ／イングランド）
なお、アイスランド戦は、日本代表にとって北中米W杯の壮行試合となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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