電気自動車(EV)の中古車市場が未成熟である最大の理由は、バッテリー評価の難しさです。バッテリー交換の費用負担を恐れて、購入に二の足を踏む人もいます。どのような充電習慣がEVのバッテリーを保護し、売却時の評価を最大化させるのでしょうか。2026年時点での最新の査定知識を解説します。EVの充電習慣にご注意中古EV購入者が恐れる”リスク”とは新車のEV、プラグインハイブリッド車(PHEV)市場が拡大を続けるのに対し、今ひと