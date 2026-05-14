フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」で、最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に選出された深田晃司監督の『ナギダイアリー』が現地時間13日に公式上映され、約7分間にわたるスタンディングオベーションが巻き起こった。【画像】この記事に関連するそのほかの写真本作のワールドプレミアとなった上映には、深田監督をはじめ、主演の松たか子、共演の石橋静河が出席。松と石橋にとっては今回が初めてのカン