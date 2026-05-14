◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）４時間４３分の大熱戦。劇的すぎる結末に阿部監督は我を忘れて喜びを爆発させた。１点を追う１２回に坂本が逆転サヨナラ３ラン。時計の針は午後１０時４３分を示していた。「興奮して僕も選手のように前に出てしまいました。素晴らしいの一言。３００号、節目の、やっぱり持ってるなと思いました」。ベンチ入り野手全員を使い切り、残っていたのは投手の堀