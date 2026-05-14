◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）

４時間４３分の大熱戦。劇的すぎる結末に阿部監督は我を忘れて喜びを爆発させた。１点を追う１２回に坂本が逆転サヨナラ３ラン。時計の針は午後１０時４３分を示していた。「興奮して僕も選手のように前に出てしまいました。素晴らしいの一言。３００号、節目の、やっぱり持ってるなと思いました」。ベンチ入り野手全員を使い切り、残っていたのは投手の堀田と赤星だけという総力戦を制した。

２試合連続サヨナラ勝ちとなったが、試合を通して「あと一本」が出ず苦しんだ。坂本の一発が出るまで得点はキャベッジのソロのみ。坂本の一発まで得点圏１７人連続無安打と、好機でことごとく、もう一押しができなかった。「あと一本というのはずっとテーマなので、これは何とか打破してほしい」と呼びかけた。

坂本の一発は初球。対照的に、好機でファーストストライクを見逃す若手も多かった。「その勇気がない、そこでもうメンタルで負けている選手もいる。そこはみんなのテーマとしてやってることなので。前に飛ばないと、ことが起きないと何も起きない。割り切っていける勇気を持つことが一番大事」。福井の熱い勝利の中でも、しっかり反省点も挙げた。（片岡 優帆）