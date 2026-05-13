投げれば支配者、打てばまだ迷いの中――。そんな二刀流スターを、救援一筋の剛腕がランキング上で追い抜いた。ドジャース・大谷翔平投手（３１）を上回る衝撃を同地区の宿敵が放っている。米メディア「ファンサイデッド」は１２日（日本時間１３日）、今季ここまでメジャーで最もインパクトを与えている投手１０人を選出。大谷を１０位に置いた一方、トップにパドレスのメイソン・ミラー投手（２７）を据えた。大谷は同日のジ