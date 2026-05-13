タレントの榊原郁恵（67）が、著名人から送られた花で囲まれた自宅を公開し、話題になっている。【映像】「広すぎてびっくり！」と話題の自宅（複数カット）これまでもInstagramで、季節のイベントに合わせて自宅を飾り付ける様子を見せてきた榊原。「家広すぎてびっくり！」「ホテルのエントランスかと思いました！」など驚きの声が寄せられていた。自宅に多くの花が並ぶ様子を公開2026年5月12日の投稿では、2022年に敗血症