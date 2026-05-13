タレントの榊原郁恵（67）が、著名人から送られた花で囲まれた自宅を公開し、話題になっている。

【映像】「広すぎてびっくり！」と話題の自宅（複数カット）

これまでもInstagramで、季節のイベントに合わせて自宅を飾り付ける様子を見せてきた榊原。「家広すぎてびっくり！」「ホテルのエントランスかと思いました！」など驚きの声が寄せられていた。

自宅に多くの花が並ぶ様子を公開

2026年5月12日の投稿では、2022年に敗血症のため61歳で亡くなった夫・渡辺徹さんと自身の誕生日を祝福。歌手の和田アキ子やお笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功、小川菜摘夫婦らから送られた花を飾った広々とした自宅を公開している。

榊原は「こうやって元気にお誕生日迎えることが出来ました。ありがとうございます。たくさんの方々から先輩方、みなさん仲間、お祝いのメッセージいただいたり、プレゼントいただいたり、きれいなお花たくさんいただきました。ありがとうございます。そしてきょう5月12日は、渡辺徹さんの65歳のお誕生日です。おめでとう」とコメントした。

この投稿にファンからは「みんなからお祝いたくさん、愛されてる証拠ですね」「おめでとうございます、徹さんも喜んでますね」などさまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）