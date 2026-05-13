アメリカプロバスケットボール・NBA。富山市立奥田中学校出身の八村塁選手が、西地区セミファイナルの第4戦、25得点の大活躍を見せました。NBA西地区セミファイナル第4戦。すでに3敗して後がないロサンゼルス・レイカーズは、この日も八村がスタメン出場。第3クオーターに躍動します。フィールドゴールに、スリーポイント！第3クオーターだけで12得点。チームも逆転