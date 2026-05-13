人が去り、やがて地図からも名前が消えていく集落。そんな「廃村」を28年にわたり追い続けた著者による一冊が発売されました。株式会社大洋図書が4月24日に発売した、廃村専門家・浅原昭生氏による書籍「廃村大全」です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本書は、浅原氏が全国で調査を続けてきた1300か所以上の廃村の中から、厳選した集落を写真とともに紹介したものです。さらに、全国1000か所の廃村データ