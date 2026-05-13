4月29日放送の堀口文宏のラジオフルスイングでは、今シーズン限りでの現役引退を表明している埼玉西武ライオンズの栗山巧選手にインタビューした模様を放送した。最後のシーズンの意気込みを訊いた。 ――特別な1年が始まりました。いまどんな気持ちでプレーをしていますか？ 栗山「特別なシーズンだということはわかってはいるのですが、いつも通り、通常のシーズンを過ごすよう