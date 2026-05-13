◆ＪＥＲＡセリーグＤｅＮＡ―中日（１３日・横浜）中日・福永裕基内野手が出場選手登録を抹消された。１２日のＤｅＮＡ戦を欠場。同戦後に井上一樹監督は「脚に違和感がちょっとあると言っていた。大事を取って。抹消レベルにならないように」と説明していたが、戦列を離れることになった。リーグ９位の打率２割７分。１０日の巨人戦まで４試合連続安打を放っていた中心打者を欠くことになり、石川昂弥内野手が出場選手登録さ