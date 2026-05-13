ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織が13日、神戸市内で引退会見を行った。質疑応答を終えた後、「私事ですが……」と切り出し、5日に結婚したことも併せて発表した。 ■「常に冷静に物事を考えられる人」 白いジャケット、スカート姿で登壇した坂本。今後については「将来的にはコーチ業の方に専念していきますが、まだ自分が動ける間はアイスショーに出たりとか、