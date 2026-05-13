ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織が13日、神戸市内で引退会見を行った。質疑応答を終えた後、「私事ですが……」と切り出し、5日に結婚したことも併せて発表した。

■「常に冷静に物事を考えられる人」

白いジャケット、スカート姿で登壇した坂本。今後については「将来的にはコーチ業の方に専念していきますが、まだ自分が動ける間はアイスショーに出たりとか、（スケート）教室もやる予定なので、そこでもっともっとスケートを知ってもらえるきっかけになればいいなと思っています」などと語った。

すると、会見の終盤に突然のサプライズ発表。坂本は「この場を借りてもう1つご報告があります」と切り出すと、「私事ですが、先日結婚しました」と報告した。

お相手について問わると、「大学時代に出会った方で、同い年」とした上で、「性格は私と真逆で、常に冷静に物事を考えられる人。でも楽しむことを忘れず、一緒に面白いことをしてくれる人」と笑顔で紹介した。入籍日は5日に済ませており、フィギュアスケートの関係者ではないとした。

■親友の樋口新葉「聞いていた」

会見の模様を報じたTBSの情報番組『ひるおび』には、トリノ、バンクーバー五輪フィギュアスケート代表の安藤美姫と北京五輪団体銀の樋口新葉がコメンテーターとして出演。坂本の親友として知られる樋口は「（結婚は）実は聞いていた。いつ発表するかということも先週聞いていたので、（会見を）ドキドキしながら見ていた」と明かした。

また、「付き合う前の話とかもずっと聞いており、結婚するという報告を受けた時にはビックリした」などと話した。

また、安藤は「本当に彼女らしい。引退会見とプラスアルファで今後について、まとめてシンプルにこういう会見を開くというのは良い形だと思う。ハッピーエンド＋ハッピースタートみたいな……」と祝福した。

坂本は2月のミラノ・コルティナ五輪で団体、個人ともに銀メダル。さらに3月の世界選手権では、合計自己ベストを更新する238.28点をマークし、2年ぶり4度目の優勝。有終の美を飾っていた。