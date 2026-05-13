5月12日放送の『ザ！世界仰天ニュース』2時間SP（日本テレビ系）。ゲストとして15日公開予定の映画『君のクイズ』で主演する中村倫也（39）と共演者の森川葵（30）が出演したが、森川の“激変近影”に注目が集まっている。スタジオトークでは、ロサンゼルス旅行をした際に入国審査で足止めされたハプニングを披露した森川。女性1人だったことから怪しまれたといい、旅行の目的を「ビヨンセ！ビヨンセ！ビヨンセライブ！」と伝えて