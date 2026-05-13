日清食品は１３日、「完全メシ」シリーズのＣＭ初出演となるお笑い芸人・ダイアンの津田篤宏と、タレントの森山未唯を起用した「完全メシＢＲＥＡＤ」の新ＴＶＣＭ「完全メシパーン篇」を、２０２６年５月１３日（水）より関東甲信越エリアで放映すると発表した。これまでカップ麺やカップライス、ドリンクのほか、冷凍食品やお菓子など多岐にわたるカテゴリーで展開してきた「完全メシ」の新たなラインアップとして、「完