日清食品は１３日、「完全メシ」シリーズのＣＭ初出演となるお笑い芸人・ダイアンの津田篤宏と、タレントの森山未唯を起用した「完全メシ ＢＲＥＡＤ」の新ＴＶＣＭ「完全メシパーン 篇」を、２０２６年５月１３日（水）より関東甲信越エリアで放映すると発表した。

これまでカップ麺やカップライス、ドリンクのほか、冷凍食品やお菓子など多岐にわたるカテゴリーで展開してきた「完全メシ」の新たなラインアップとして、「完全メシ ＢＲＥＡＤ」を関東甲信越エリアで３月に発売。津田と森山はＴＢＳ系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」内の「名探偵津田」で共演歴がある。

お笑い芸人・ＺＡＺＹのリズムネタを彷彿とさせる、思わず口ずさみたくなるようなキャッチーなフレーズ『完全メシ パンパーン』に合わせて、津田と森山が“息ぴったり”な掛け合いを披露する。森山がパンを食べさせるシーンでは、至近距離での“あーん”に、津田が照れたような表情を見せる一面も。さらに、今月２７日に５０歳の誕生日を迎える津田が、４０代の最後に全力で繰り出す渾身の『ゴイゴイスー』にも注目だ。“あの名コンビ”だからこそ実現した“息ぴったり”な掛け合いと、一度聞いたら思わず口ずさみたくなるクセのあるフレーズが印象的なＣＭとなっている。

【ＣＭ撮影の感想】

ダイアン・津田「最初は『目を見られへんくらい緊張しました……』って言おうと思ったんですけど、もちろん冗談です。森山未唯ちゃんとの共演はちょっと不思議な感じでしたが、すごく楽しかったですね。普段やったら、もうちょっと監督ともめてたかもしれないんですけど、隣に未唯ちゃんがいたおかげで、かなり温和に撮影できました。だいぶ“ええ人”でいられたと思います。」

森山未唯「パンを食べさせる掛け合いのシーンを何パターンも撮影したのですが、津田さんがいろんな表情を見せてくださったので、現場もずっと明るくて、すごく和やかな雰囲気でした。津田さんのリアクションが毎回違っていてすごく楽しかったです。」