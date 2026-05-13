ビッグニュースだ。今年１月にシャビ・アロンソを解任し、Bチームを率いていたアルバロ・アルベロアを緊急昇格させたレアル・マドリーの新監督に、ジョゼ・モウリーニョが就任する可能性が高いようだ。英公共放送『BBC』が最終交渉の段階だと報じた。契約が実現すれば、13年ぶりの復帰となる。屈辱の無冠に加え、選手同士の衝突という、ピッチ外での問題を抱えるマドリー。ロッカールームでも影響力を発揮できるカリスマが求