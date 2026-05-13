湖池屋は5月11日、岐阜県海津市の中部工場で実施する工場見学ツアー「湖池屋GOGO!ファクトリー」の一般受付を開始した。国内生産拠点の5地域目であり、中部エリア初となる同工場は、2025年12月に開業した。「湖池屋ポテトチップス」や「カラムーチョ」などのスナック菓子を製造している。工場見学ツアーでは、ポテトチップスの生産工程を見学できるほか、オリジナルのポテトチップス作りを体験できる。「湖池屋GOGO!ファクトリー」