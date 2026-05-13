【湖池屋】人気の工場見学ツアー、中部工場で受付開始　“世界に1つ”のポテチ作り体験も

湖池屋は5月11日、岐阜県海津市の中部工場で実施する工場見学ツアー「湖池屋GOGO!ファクトリー」の一般受付を開始した。

国内生産拠点の5地域目であり、中部エリア初となる同工場は、2025年12月に開業した。「湖池屋ポテトチップス」や「カラムーチョ」などのスナック菓子を製造している。工場見学ツアーでは、ポテトチップスの生産工程を見学できるほか、オリジナルのポテトチップス作りを体験できる。

「湖池屋GOGO!ファクトリー」は、熊本県益城町に位置する九州阿蘇工場で先行実施している人気ツアー。中部工場でも受け入れ体制が整ったとして一般受付を開始した。受付ページから事前予約でき、原則抽選制となる。

【すべての画像を見る】製造ラインの様子やツアー概要など

〈中部工場「湖池屋GOGO!ファクトリー」概要〉

所要時間約140分の工場見学ツアーで、参加費は無料。ポテトチップスの製造現場内に入り、実際の製造ラインを間近で見学できる。見学後は、フラット･厚切り･ケトルといった異なるカット形状･製法のポテトチップスの食べ比べも楽しめる。

もうひとつの目玉である「マイポテチ作り体験」では、岐阜ならではの素材を含めた8種類のフレーバーを組み合わせ、オリジナルの味づくりを体験できる。また、好みの要素やメッセージを加えてパッケージをデザインでき、「世界に1つだけのオリジナルポテトチップス」を作れるとしている。

実施場所: 湖池屋 中部工場 (岐阜県海津市南濃町庭田829-11)

参加費用: 無料

開始時間: 原則9:30〜/14:00〜

※所要時間約140分、実施日は不定期のため公式サイトにて要確認。

体験可能人数: 1回最大20名 ※小学4年生以上に限る。

予約方法: 「湖池屋GOGO!ファクトリー」受付ページから要事前予約(抽選制)

※抽選の申し込み期間は、「体験希望月の2ヶ月前5日00時00分〜20日23時59分まで」。

5日が土日祝日および工場の休日の場合は、翌営業日から受付を開始する。

7月実施分はイレギュラーで「5月11日〜20日」が募集期間となる。

■「湖池屋GOGO!ファクトリー(中部工場)」受付ページ