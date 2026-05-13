◆園田競馬１日目（５月１３日）《小牧太》７１勝。ワンダーグァルネリ（８Ｒ）に気合。「１７００メートルに距離が延びるのはいい」（◎）。キーチファイター（９Ｒ）も「メンバーは強いが、この枠を生かしたレースをしたい」（◎）。《下原理》５９勝。エポカリーナ（１２Ｒ）に力が入る。「強い相手はいるが、何とかしたい」（◎）。エイシンアニーモ（９Ｒ）も「前走、厳しいペースの中、大きく崩れなかったのは評