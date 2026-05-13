◆園田競馬１日目（５月１３日）

《小牧 太》

７１勝。ワンダーグァルネリ（８Ｒ）に気合。「１７００メートルに距離が延びるのはいい」（◎）。キーチファイター（９Ｒ）も「メンバーは強いが、この枠を生かしたレースをしたい」（◎）。

《下原 理》

５９勝。エポカリーナ（１２Ｒ）に力が入る。「強い相手はいるが、何とかしたい」（◎）。エイシンアニーモ（９Ｒ）も「前走、厳しいペースの中、大きく崩れなかったのは評価できる」（◎）。ビッグリヴァーサル（５Ｒ）は「前走の１２３０メートル戦は忙しかった」（○）。オーシンキャンディ（７Ｒ）も「スムーズに運べれば変わっても」（○）。マンマル（１１Ｒ）は「最内枠をどう乗るか」（○）。

《田野 豊三》

５３勝。ベラジオヒダカボシ（１１Ｒ）でメイン制覇を目指す。「ひと脚使ってくれるし、この距離がベストだと思う」（◎）。ボンヌーヴェル（９Ｒ）も「もまれても大丈夫なので最内枠は問題ない」（◎）。コパノジャンピング（４Ｒ）は「Ｃ３ではひと脚使ったが、昇級してどこまで戦えるか」（○）。マダムホーク（１０Ｒ）も「折り合いがカギ。ひと脚を引き出せたら」（○）。テクノグルーヴ（１２Ｒ）は「距離短縮はいいと思う」（○）。

《杉浦 健太》

３７勝。プロミット（１Ｒ）に自信。「大外枠はいい。最後まで集中して走れば」（◎）。サザンウォリアー（１１Ｒ）も「距離は問題ないはず。外枠なので、後手、後手に回らないようにしたい」（◎）。スマートイザナミ（３Ｒ）は「休み明け２走目で決めたいところ」（◎）。サンウイング（８Ｒ）も「体力がある馬なので距離はいい」（◎）。ムーンセット（４Ｒ）は「もまれたくなかったので大外枠は歓迎。前、前で競馬したい」（○）。

《笹田 知宏》

２２勝。期待のアジムット（１１Ｒ）は「前走、差す競馬になったが、しっかり伸びてくれた。引き出しが増えたのは大きい」（◎）。ビカムキング（５Ｒ）は「叩き２走目で前進してくれた。スムーズなレースができれば」（○）。

《大山 真吾》

２０勝。エコロアテナ（５Ｒ）に前進を見込む。「しまいは脚を使う。展開が向けば」（◎）。プレジールミノル（１０Ｒ）は「距離延長はいいが、最近、結果が出ていないので…」（△）。

《土方 颯太》

１７勝。おすすめはブリッジジェイアイ（１Ｒ）で「走るごとに内容がよくなっている」（◎）。クライオブジアース（２Ｒ）も「メンバー次第でチャンスはある」（◎）。マエストロライト（４Ｒ）は「ゲートの出がだいぶよくなってきた」（○）。

《川原 正一》

１６勝。グランロゼ（３Ｒ）に手応え。「降級３走目。調子も悪くないし見せ場は作る」（◎）。ディアナゼロス（６Ｒ）は「８２０メートル戦は安定して走る」（○）。

《新庄 海誠》

１４勝。シェナクィーン（２Ｒ）に好感触。「メンバー的にもハナに行ける。チャンスでしょう」（◎）。チョウウマクイク（５Ｒ）も「強敵相手の前走の内容がよかったし、追い切りの動きもよかった」（◎）。ゼンダンスバシリ（９Ｒ）は「状態はいいし、しまいも脚を使う」（○）。テイケイモハラ（１２Ｒ）も「道中のペースが速くなくて、脚をうまくためることができれば」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触