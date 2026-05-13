お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは5月12日、自身のInstagramを更新。“完全勝利の朝食”を披露しました。【写真】庄司智春の“完全勝利の朝食”「向かいのお茶碗で匂わせですね」庄司さんは「朝食」とつづり、1枚の写真を投稿。テーブルに置かれたおいしそうな朝食を披露しています。「冷蔵庫を開けたら昨日の残り物のお刺身があった」と、仕事で食べられなかった前日の刺身を見つけ、「豆腐となめこのお味噌汁を作ってみ