「匂わせですね」庄司智春、“完全勝利の朝食”公開！ 「めっちゃ豪華」「ミキティの優しさ」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは5月12日、自身のInstagramを更新。“完全勝利の朝食”を披露しました。
【写真】庄司智春の“完全勝利の朝食”
ファンからは、「お味噌汁まで作るの素晴らしい」「お刺身取っておいてくれるミキティの優しさ」「朝からめっちゃ豪華」「健康的な朝ごはん！」「凄い豪華な朝食ですね」「おいしそう」と、絶賛の声が集まりました。また「向かいのお茶碗で匂わせですね」と、妻でタレントの藤本美貴さんと思われる存在に言及する声も。
(文:中村 凪)
【写真】庄司智春の“完全勝利の朝食”
「向かいのお茶碗で匂わせですね」庄司さんは「朝食」とつづり、1枚の写真を投稿。テーブルに置かれたおいしそうな朝食を披露しています。「冷蔵庫を開けたら 昨日の残り物のお刺身があった」と、仕事で食べられなかった前日の刺身を見つけ、「豆腐となめこのお味噌汁を作ってみた」と手作りしたようです。見事な朝食が完成したことを「完全勝利の朝食と導きました」と満足げに報告しています。
ラブラブな夫婦ショットを披露自身のInstagramでプライベートショットなどをたびたび公開している庄司さん。6日の投稿では「どこに行っても混んでるから 多摩川へお散歩」とつづり、ラブラブな夫婦ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)