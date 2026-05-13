二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演する13日放送のテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（深1：55）では、新山（さや香）と共にクイズ企画に挑む。【写真】なにがあった…手を叩いて爆笑するケムリ二階堂、ケムリ、猪俣が教育デスゲームに挑戦する同番組。今回は、「カンニング バレずにできるかな？」が放送される。普通のクイズとは異なり、二階堂、ケムリ、猪俣は事前に