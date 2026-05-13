二階堂高嗣＆猪俣周杜、デスゲームでひと悶着 『ニカゲーム』で仰天行動続出
二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演する13日放送のテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（深1：55）では、新山（さや香）と共にクイズ企画に挑む。
【写真】なにがあった…手を叩いて爆笑するケムリ
二階堂、ケムリ、猪俣が教育デスゲームに挑戦する同番組。今回は、「カンニング バレずにできるかな？」が放送される。
普通のクイズとは異なり、二階堂、ケムリ、猪俣は事前にいくつかの問題とその解答を知っている状態でクイズに挑む。3人のうち1人は、答えを知っている問題が出題されるのだ。
3人は新山にバレないように答えを教え合い、全問正解を目指していく。事前に“答えを知っているのは自分だ”という合図をどのように出すか。そして“答えは何か”をどのように伝えるか。二階堂と猪俣の仰天行動が続出することに…。
ドッキリクイズデスゲームに巻き込まれた新山には、「猛勉強してきた二階堂・猪俣が大卒であるケムリ・新山と対決する」という嘘の企画として説明。果たして、3人は新山にバレずに全問正解することができるのか。
最初の問題は「陸上の十種競技で最後に行われる競技はなに？」というもの。これに対し、猛勉強してきた設定の猪俣は「僕これ勉強しました。全部言えるけど…」と発言。いつもとは違う猪俣に新山も困惑。
収録に全く関係ない雑談をし始めるケムリに対しても、新山は「クイズ全く考えてない」と戸惑う。さらには、猪俣が急に新山を呼び捨てにしたり、二階堂がおもむろに立ち上がり収録中にも関わらずストレッチを始めたり…。二階堂が解答を伝えるターンでは、二階堂と猪俣の間にひと悶着ある場面も（!?）。
ドッキリデスゲームの様子は、準レギュラーのガク（真空ジェシカ）が裏でモニタリング。様子のおかしい3人の行動にツッコミを入れていく。
果たして新山にバレずにカンニングを遂行することはできるのか。
【写真】なにがあった…手を叩いて爆笑するケムリ
二階堂、ケムリ、猪俣が教育デスゲームに挑戦する同番組。今回は、「カンニング バレずにできるかな？」が放送される。
普通のクイズとは異なり、二階堂、ケムリ、猪俣は事前にいくつかの問題とその解答を知っている状態でクイズに挑む。3人のうち1人は、答えを知っている問題が出題されるのだ。
ドッキリクイズデスゲームに巻き込まれた新山には、「猛勉強してきた二階堂・猪俣が大卒であるケムリ・新山と対決する」という嘘の企画として説明。果たして、3人は新山にバレずに全問正解することができるのか。
最初の問題は「陸上の十種競技で最後に行われる競技はなに？」というもの。これに対し、猛勉強してきた設定の猪俣は「僕これ勉強しました。全部言えるけど…」と発言。いつもとは違う猪俣に新山も困惑。
収録に全く関係ない雑談をし始めるケムリに対しても、新山は「クイズ全く考えてない」と戸惑う。さらには、猪俣が急に新山を呼び捨てにしたり、二階堂がおもむろに立ち上がり収録中にも関わらずストレッチを始めたり…。二階堂が解答を伝えるターンでは、二階堂と猪俣の間にひと悶着ある場面も（!?）。
ドッキリデスゲームの様子は、準レギュラーのガク（真空ジェシカ）が裏でモニタリング。様子のおかしい3人の行動にツッコミを入れていく。
果たして新山にバレずにカンニングを遂行することはできるのか。