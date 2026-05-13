米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26） 米2年債 3.989（+0.036） 米10年債4.459（+0.046） 米30年債5.023（+0.038） 期待インフレ率2.495（+0.011） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。取引開始前に米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表され、予想を若干上回る内容だった。ＦＲＢの年内据え置き観測を正当化する内容とも見られる。 イラン情勢が依然とし