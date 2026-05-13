米１０年債利回りは上昇 米ＣＰＩは年内据え置き観測を正当化 原油も上昇＝ＮＹ債券 米１０年債利回りは上昇 米ＣＰＩは年内据え置き観測を正当化 原油も上昇＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26）

米2年債 3.989（+0.036）

米10年債 4.459（+0.046）

米30年債 5.023（+0.038）

期待インフレ率 2.495（+0.011）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。取引開始前に米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表され、予想を若干上回る内容だった。ＦＲＢの年内据え置き観測を正当化する内容とも見られる。



イラン情勢が依然として出口が見えない中、原油相場も上昇し、利回りを押し上げている。



この日は１０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったものの反応は限定的。



２－１０年債の利回り格差は+４７（前営業日：+４６）。



＊米１０年債入札結果

最高落札利回り 4.468％（WI：4.464％）

応札倍率 2.40倍（前回：2.43倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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