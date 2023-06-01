首の脊髄手術のため休養していたタレントのマツコ・デラックスが、１１日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）に２か月ぶりに復帰し、その姿にネットで驚きの声が上がった。マツコは「具合は超いいけど、精神的にはダダ下がりよ。だって働きたくないんだもん」「どうやったらバックレられるんだろうって、ずっと考えてた」などと本音を吐露。「本当に薄情だって言われるかもしれないけど、このまま１人