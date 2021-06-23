首の脊髄手術のため休養していたタレントのマツコ・デラックスが、１１日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）に２か月ぶりに復帰し、その姿にネットで驚きの声が上がった。

マツコは「具合は超いいけど、精神的にはダダ下がりよ。だって働きたくないんだもん」「どうやったらバックレられるんだろうって、ずっと考えてた」などと本音を吐露。「本当に薄情だって言われるかもしれないけど、このまま１人でやってって（思った）」とまで語るマツコに、ともにＭＣを務める「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の村上信五は「ええ加減にせえよ。去る時は一緒やろ！」と返す場面もあった。

華やかな衣装とヘアメイクでスタジオに登場したマツコだが、ネットは「久々にマツコ出たと思ったらめっちゃ痩（や）せたな！！」「マツコがめちゃくちゃ痩せてる」「マツコさんなんか痩せた？？」「お痩せになられて」「お元気そうでよかったけどドレスがゆるゆる」「全体的にスッキリ」「顔がシュッとしたね」「痩せたように見えたから無理しないでほしいなあ」「小顔になったかも」とフェースラインや体形の変化に騒然となった。

マツコは２月９日に生放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」に入院先から電話出演。３日ほど前に首の脊髄を手術して入院中であることを報告。約２か月の療養後、４月１３日の「５時夢」生放送で２か月ぶりにメディア復帰。今月８日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）にも２か月ぶりに出演した。