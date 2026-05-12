映画関係者・著名人の皆さんにホラー映画のオールタイムベスト３作品をうかがうホラー通信恒例企画です。

今回は、サメ✕サイコパス殺人鬼の海上アニマルサイコスリラー『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』が公開中のショーン・バーン監督にお伺いしました。

人生のホラー映画ベスト３ ショーン・バーン 編

・『悪魔のいけにえ』(1974) 監督：トビー・フーパー

・『ヘンリー』(1986) 監督：ジョン・マクノートン

・『シャイニング』(1980) 監督：スタンリー・キューブリック

＜コメント＞

まずは『悪魔のいけにえ』。スタジオ映画にはない、真に常軌を逸した狂気を持っている作品ですね。それから『ヘンリー』。これまでに作られたなかで、もっともリアルな連続殺人鬼映画だと思っています。そして、『シャイニング』は私がもっとも繰り返し観ているホラー映画です。ヒプノティック（催眠的）で抽象的でもあり、寓話として完全なレベルで成立している。観るたびにどんどん面白くなっていきますね。

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