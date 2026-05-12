鹿児島市の県道できのう11日夕方、横断歩道を渡っていた男子児童が車と接触して転倒し、けがをしました。現場では「スピードを出す車もいる」と話す住民もいる中、警察はひき逃げ事件として捜査しています。 （記者）「鹿児島市中山の、事故があった横断歩道です。普段は交通量が多く、大型車も走る通りです。ガードレールはあるものの、歩道は狭くなっています」 鹿児島南警察署によりますと、11日午後5時