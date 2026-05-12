ユネスコの無形文化遺産に登録された「新湊曳山祭」の保存会が、きょう、射水市役所を訪れ、文化庁から受け取った登録認定書を夏野市長に披露しました。射水市役所を訪れたのは、新湊曳山祭として知られる「放生津八幡宮祭 曳山・築山行事」の保存会の四方正治会長ら5人です。保存会は、今月9日に文化庁から受け取った「ユネスコ無形文化遺産の登録認定書」を夏野市長に披露しました。新湊曳山祭は370年以上の歴史があるとされ、毎